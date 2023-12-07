Özdağ'dan Akşener'e ittifak teklifi: 'Minimum yüzde 20'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduklarını belirterek, "Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimlere bağımsız girme açıklamasına ilişkin şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne İYİ Parti'nin vermiş olduğu cevabı olumlu, geç kalmış doğru bir cevap olarak görüyoruz. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Türk siyasetinde bir Cumhur İttifakı gerçeği varken ve bu Cumhur İttifakı en etkili, kendi içinde en fazla bütünleşmiş dönemini yaşarken İYİ Parti, Zafer Partisi'nin önerisini kabul etmez ise Cumhur İttifakı bu seçimlerde ciddi bir sonuç alır. Onun için biz Sayın Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduk. Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki de ötesinde olduğunu ifade ettik. Sokaklar, caddeler ve meydan anketleri bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" dedi