Erbakan'dan AKP'ye aday şartı: Tevfik Göksu varsa gireriz

Yeniden Refah'ın İBB için AKP'ye destek şartları ortaya çıktı. Buna göre Erbakan'ın AKP'nin İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu istediği iddia edildi.

Erbakan'dan AKP'ye aday şartı: Tevfik Göksu varsa gireriz

Yerel seçim öncesi muhalefet cephesi 'işbirliği'ni gerçekleştiremezken Cumhur İttifakı'nda henüz bir gelişme yaşanmadı. Kulislerde ise AKP ve MHP'nin ortak hareket edeceği konuşulurken Yeniden Refah Partisi'nin destek için bazı şartlar öne sürdüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Şaban Sevinç, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın, AKP’yi desteklemek için İBB adayı'nın Tevfik Göksu olması gerektiğini ve AKP'nin kalesi olarak bilinen Sultanbeyli ya da Esenler’den birisinin kendi partilerine bırakılmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Sevinç ayrıca, Erbakan'ın ayrıca Göksu'nun kazanması durumunda İBB’de önemli bazı pozisyonlar'ın YRP’ye verilmesini talep ettiğini de iddia etti.

YRP'nin ilgili taleplerinin kabul edilmediği takdirde İBB ve tüm ilçelerde seçime kendi ismi altında gireceği belirtildi.

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