CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

2024'te yapılacak yerel seçimlerine az bir zaman kala partiler hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Aday belirleme sürecinde olan partiler, özellikle büyükşehirlerdeki adaylar için istişareler yapmayı sürdürüyor.

Seçim hazırlığı aşamasında bir kritik ziyaret gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Özel'in görüşmede yerel seçimler öncesinde adayların belirlenmesine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun fikrine başvuracağı kulislerde konuşuluyor

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