'Erdoğan endişe etmekte haklı'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta uğramasının yankıları sürüyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz bir ay içinde 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda.

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyordu. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.

Öte yandan muhalefetin cinayetin aydınlatılmasına yönelik çağrıları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasında Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ricasının da etkili olduğunu hatırlatan Murat Yetkin, şunları söyledi:

"Akşener cinayet nedeniyle doğrudan Erdoğan'ı hedef alıyor. MHP’den bu nedenle soğuyan seçmenin bir kısmının İYİ Parti'ye (daha az kısmının da AK Partiye) gittiği tahmin ediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu zaten baştan itibaren gündemde tutuyor. Bu nedenle MHP’den CHP'ye oy kayması henüz görünmüyor ama en azından bazı ülkücülerin Kılıçdaroğlu ve CHP karşıtlığının yumuşadığı söylenebilir.

'BAHÇELİ'NİN KOŞULUNU KABUL ETMESEYDİ AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDARINI SIKINTISIZ SÜRDÜREBİLİRDİ'

Erdoğan bu durumun Cumhur İttifakını olumsuz etkileyeceğini görecek kadar deneyimli bir siyasetçi ve endişe etmekte haklı. Zaten Bahçeli’nin destek diyeti olarak yüzde 50+1 koşulunu kabul etmeseydi bugün garanti görünen yüzde 35-40 arasındaki AK Parti oyuyla tek başına iktidarını sıkıntısız sürdürebilirdi.

Bahçeli bu badireyi de atlatacak, partisinin lideri olarak kalacak deneyime sahip ama safra atmadan atlatması giderek zorlaşıyor. Siyaset kulisinde cinayetinin nedenleri arasında gösterilen 'Bahçeli sonrası iktidar' kavgasının bazı tarafları gider mi? (...)"