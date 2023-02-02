Adaylık tartışmaları: Meclis Başkanı Şentop, Anayasa'yı işaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tartışmaları hakkında konuştu. Şentop, "Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasa'ya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok" dedi.

Adaylık tartışmaları: Meclis Başkanı Şentop, Anayasa'yı işaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, Meclis'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha çok çalıştığını, daha verimli çalıştığını, daha etkili çalıştığını öne sürdü. Şentop, "Avrupa'da Türk, İslam ve Müslüman düşmanlığına yönelik ciddi bir eğilimin ortaya çıktığını, devletlerin de bu yaklaşımlara zemin hazırladığını görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı tartışmaları üzerine konuşan Şentop, “Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok” diye belirtti.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Erdoğan, adaylık tartışmaları hakkında, "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun" demişti.

Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, "Onlar, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir" diye belirtmişti.

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