CHP'li Hakverdi, 400 bin dolara vatandaşlıkta sahtecilik iddialarını Meclis'e taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 400 bin dolar karşılığı gayrimenkul alımı yolu ile verilen Türk vatandaşlığında yapılan usulsüzlükler ve hilelerin belirlenmesi için TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

CHP'li Hakverdi, 400 bin dolara vatandaşlıkta sahtecilik iddialarını Meclis'e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen 400.000 dolar veya karşılığı döviz tutarı gayrimenkul alımı yoluyla verilen Türk vatandaşlığında yapılan hile ve usulsüzlüklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Araştırma Komisyonu Kurulması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

SADECE HARÇ YATIRILIYOR, PARA “YATIR ÇEK” YAPILIYOR

“Gazeteci Murat Ağırel, bu usulsüzlükleri günlerdir belgeleri ile ortaya döküyor. Buna rağmen harekete geçen yok.” diyen Hakverdi, yaptığı açıklamada; “Daha önce 1 milyon dolar olan bu rakamın 400 bin dolara düşürülmesi ve değerleme firmalarının seçiminin serbest bırakılması sonrası özellikle son dönemde Türkiye’nin birçok ilinde bu yöntemle vatandaşlık alımının kötüye kullanıldığı, yapılan sahte sözleşmeler, yanlış değerlemeler ve fiyatı şişirilmiş gayrimenkullerle bankalardan ilgili tutarın yatır çek yapıldığı, sadece harç yatırmak suretiyle birçok insanın vatandaşlık başvurusu yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı iddia edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

BU BASİT BİR EKONOMİK ÇIKAR SUÇU OLMAKTAN ÖTE GİBİ GÖRÜNÜYOR

Bu yöntemle yapılan usulsüzlüklerin sadece ekonomik çıkar yaratmak amaçlı olmayacağını dile getiren CHP’li Hakverdi, “Vatandaşlık alanların seçimlerde oy kullanılacağı düşünüldüğünde ise, bu yöntemle verilen vatandaşlıkların acilen araştırılması gerektiği daha da önemli hale gelmektedir. İddialar doğru ise, bunun organize bir ekonomik çıkar örgütünden öte, ulusal güvenliğimize dair bir tehdit olduğu da düşünülmektedir.” dedi.

TBMM’Yİ GÖREVE DAVET ETTİ

İddiaların araştırılması ve sorumluların ortaya çıkartılması için TBMM’yi göreve davet eden Hakverdi, açıklamasına; “Tüm bu bilgiler ve iddialar ışığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda adım atmalıdır. Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurarak, kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt bulunması, varsa sorumluların ortaya çıkartılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu konuda yüce meclisimiz bir an önce görevini yerine getirmelidir.” ifadeleri ile son verdi.

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