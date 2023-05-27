Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV’nin ortak yayınında uyuyakaldı. Erdoğan'ın uyuduğunun fark edilmesiyle birlikte kameraların aniden spikere çevrildiği görüldü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı A Haber canlı yayınında uyuyakaldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan aniden uyuklayınca kameraların açısının değiştirildiği fark edildi.

Erdoğan'ın uyuyakalması sosyal medyanın da gündemine otururken, sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Seçimlerin ilk turundan önce katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan, izin isteyerek yayını bitirmişti. Erdoğan daha önce de bayramlaşma mesajında uyuyakalmıştı.

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