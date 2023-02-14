Erdoğan Borsa İstanbul'daki 870 milyar liralık vurgunu görmezden geldi, Kılıçdaroğlu'nu suçladı

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardındaki iki gün boyunca açık kalan Borsa İstanbul’un neden geç kapandığına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Elinde hisse senedi bulunan 381 bini depremzede olmak üzere 4 milyon yatırımcının Borsa İstanbul’daki 17 saatlik sarsıntıda 870 milyar lira kaybettiği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU SPK ÖNÜNDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun küçük yatırımcıyı soyduğunu açıklamış, deprem bölgesinden dönüşünde de SPK'nın önüne giderek; "Daha enkaz altında insanlar varken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Küçük yatırımcının deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Başkan istifa et, açık söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN 'İFTİRA' DEDİ, KAYIPLARI AÇIKLAYAMADI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yanıt verdi. Erdoğan, Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıların uğradığı 870 milyar liralık zarara ilişkin bir değerlendirme yapmazken, konunun takipçisi olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla bu zor zamanda bir olma zamanında ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümü ile ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bakıyorsunuz kalkıyor, borsa İstanbul'daki adımlarla ilgili SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Değerli arkadaşlar gün bir olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili belgen varsa. Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu iftiralar milletim tarafından kabul edilmeyecektir. Ben afet bölgelerinde dolaşıyorum. Yine bu bölgelere gidip vatandaşımla hemhal olacağım" diye konuştu.