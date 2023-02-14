Erdoğan depremzedelerden 1 yıl 'sabır' istedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki depremzedelerden 1 yıl süre isteyen Erdoğan, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan 1 yıl sabretmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİ YOK SAYDI

Erdoğan ayrıca depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını bölgede devam eden belediyeleri yok sayarak, sadece devlet kurumlarına teşekkür etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki en büyük iki afeti aynı gün yaşadık.

Dünyadaki uzmanlarının ittifakı ile Maraş Depremleri, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriyor. Ülkemiz topraklarında 3 metre kaymaya neden olan deprem, ciddi can kayıplar meydana geldi. Hayatını kaybeden 35 bin 418 yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Yıkılan binaların yüzde 98’i 1999 yılından önce yapılmış.

En kısa sürede depremin vurduğu şehirlere ulaşmak için seferber olduk. Ulaşım ve enerjinin yanı sıra şehirlerin alt yapıları, depremzedeler ve yardım ekipleri için ilave sorunları meydana geldi. Böyle bir felaket hangi ülkede yaşanırsa yaşansın görülecek aksaklıklar yaşandı. Ama milletin şüphesi olmasın devletimiz tüm imkanları deprem bölgesine bir an önce ulaşmak için canla başla mücadele etmiştir.

Depremin hemen ardından yaptığımız çağrıya 100 ülkeden yanıt aldık.

Binaların altında kalan son vatandaşımızı çıkarana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Depremin yıktığı her evi, her iş yerini yeniden yapıp teslim edeceğiz.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan 1 yıl sabretmelerini istiyorum. Bu felaketin acısını dindireceğiz. Dün İstanbul'da hastanedeydim. Orada depremzedeleri bizzat görme fırsatım oldu.

Ailelerini deprem bölgesi dışındaki bölgelere gönderen vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremlerden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre ek destekler de yapacağız.

Bankacılık sektörümüz, bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karının belli bir oranını bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler.

AFAD'a yapılan 8.3 milyar lirayı kullanıyoruz. Yarın akşam da Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'daki televizyon kanalları ortak bir yardım kampanyası düzenleyecek.

Gayet güzel modern konteynerlar Katar'daki Dünya Kupası'nda yapılmıştır. Sağolsun Katar Emiri bu konteynerları gönderiyor.

KYK yurtlarını öğrencilerimizin mağduriyetine mahal vermeden depremzedelere tahsis ettik. 71 ildeki ilk ve ortaokullarda eğitim 20 Şubat'ta başlayacaktır.

Adalet Bakanlığımız yüzlerce savcı gönderdi. İşte siyaset burada çirkinleşti. Ne yaptılar, barajların patladığından bahsettiler. Bu sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla bu zor zamanda bir olma zamanında ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümü ile ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti. Bakıyorsunuz kalkıyor, borsa İstanbul'daki adımlarla ilgili SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Değerli arkadaşlar gün bir olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili belgen varsa. Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu iftiralar milletim tarafından kabul edilmeyecektir. Ben afet bölgelerinde dolaşıyorum. Yine bu bölgelere gidip vatandaşımla hemhal olacağım.

İnsanlar can derdindeyken SPK önüne gidip siyaset yapanları, insanları devletlerine karşı tahrik ederek sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız. Şimdi yaraları sarma zamanı."