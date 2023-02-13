Kılıçdaroğlu, SPK'nın önüne gitti: İnsanlar deprem anında soyulamaz

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremin ardından Milli Yas ilan edilmesine rağmen Borsa İstanbul'un neden geç kapandığına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Elinde hisse senedi bulunan 381 bini depremzede olmak üzere 4 milyon yatırımcının 17 saatlik sarsıntıda 870 milyar lira kaybettiği ifade ediliyor.

Deprem bölgesinde yurttaşların dertlerini dinleyen ana muhalefet partisi lideri, dönüşte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, söz konusu 'çıkarmayı' bugün yaptı:

'BAŞKAN ÖNCE GÖRÜŞECEKTİ, SONRA İMTİNA ETTİ'

"Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettirildiğinin ayrıntılarını öğreneceğimi ifade etmiştim. Dün gece yarısı döndüm. Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar, sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan izin alamadı. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz yok.

'ASLA İZİN VEREMEM'

Daha enkaz altında insanlar varken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Küçük yatırımcının deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Başkan istifa et, açık söylüyorum. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gereğini yapsın. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter ya, yeter artık ya. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Seyirci kalmayacağız."