Arama-kurtarma köpekleri nasıl ve ne kadar sürede eğitiliyor?

Kahramanmaraş merkezli  7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Meksika’dan Adıyaman’a gelen ekibin arama-kurtarma köpeği Proteo enkaz çalışmaları sırasında hayatını kaybetti. Meksika merkezli El Financiero gazetesi, arama-kurtarma köpeklerinin nasıl ve ne kadar sürede eğitildiğini yazdı.

Arama-kurtarma köpekleri nasıl ve ne kadar sürede eğitiliyor?

Depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da çalışmalarını sürdüren Meksika ekibinin arama-kurtarma köpeği Proteo’nun çalışmalar sırasında yaşamını yitirmesinin ardından ekip, Proteo’nun anısına saygı duruşu ve tören düzenledi. Proteo, Türkiye’ye arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında Meksika’dan gelen 16 köpekten biriydi. El Financiero gazetesi, bu köpeklerin nasıl ve ne kadar sürede eğitildiğini yazdı.

EĞİTİMLERİ 4 AYLIKKEN BAŞLIYOR

Meksika Savunma Bakanlığı bünyesi altında eğitilen bu köpeklere 3 aylıkken mikroçip takılıyor ve kimlikleri çıkarılıyor. Köpekler, 4 aylık olduktan sonra arama-kurtarma ekiplerine entegre edilerek eğitime başlıyor ve bir yaşına girene kadar eğitimleri devam ediyor. Köpekler daha sonra orduda çeşitli uzmanlık alanlarına göre ayrılıyor. Bu uzmanlıklardan biri de doğal afetlerde insanların kurtarılmasını kapsıyor.

Proteo adlı köpek, adını Yunan mitolojisindeki Poseidon’un oğlu Proteus’tan alıyor. Yunan mitolojisinde Proteus, geleceği önceden tahmin edebiliyor.

Arama-kurtarma köpekleri nasıl ve ne kadar sürede eğitiliyor? - Resim : 1
Proteo

PROTEO'NUN EĞİTMENİ: SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Proteo’nun sahadaki eğitmeni ve ondan sorumlu asker Villeda, köpeğin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum çünkü sen her zaman güçlü, çalışkan ve asla pes etmeyen bir köpektin. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni her zaman hatırlayacağım. Tüm Meksika umarım seni hep hatırlar, asla unutmaz. Bir gün birbirimizi tekrar göreceğiz” dedi.

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