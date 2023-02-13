Demirtaş: Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim, sabırlı ve sakin olun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Maraş'taki depremlere ilişkin "Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Hem ağır suç hem çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun" paylaşımı yaptı.

Demirtaş: Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim, sabırlı ve sakin olun

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından Maraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Demirtaş, "Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Bunlar hem ağır suç hem de çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun" dedi.

Yardım ve dayanışmaların ihtiyaç listesine göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizen siyasetçi, "Daha aylarca ihtiyaçlar olacak. Depremzede kardeşlerimiz kendilerini bir an bile yalnız hissetmemeliler" dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün felaketin 8. günü, halen enkazdan insanlarımızın canlı çıkma umudu var. Kurtarma çalışmalarına katılan herkese başarılar diliyorum. Gerçekten de fedakarca, zorluklar içinde kutsal bir iş yapıyorlar. Yardımları ve dayanışmayı, ihtiyaç listelerini dikkate alarak sürdürelim lütfen. Daha aylarca ihtiyaçlar olacak. Depremzede kardeşlerimiz kendilerini bir an bile yalnız hissetmemeliler.

Linç ve işkenceye asla prim vermeyelim. Bunlar hem ağır suç hem de çok tehlikeli provokasyonlardır. Lütfen dikkatli, sabırlı ve sakin olun. Ne kadar büyük bir dayanışma ruhu ortaya çıkardığınızı görüyorsunuz. Bunun bozulmasını kabul etmeyin.

Bu zor günlerin acısını ancak paylaşarak azaltabiliriz. Yaralarımızı da el ele vererek sarabiliriz." 

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