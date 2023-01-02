Erdoğan: 2022 yılı ihracatımız 12,9'luk artışla 254,2 milyar dolar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan gerçekleştirilen toplantıda "2021'e göre yüzde 12,9'luk artışla 254,2 milyar dolar oldu" diye konuştu.

Erdoğan cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını söylerken akıllara AKP'nin 2012 yılında hazırladığı ihracat stratejisi geldi. İktidar 2012 yılında hazırladığı ihracat stratejisi ile 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendi. Ancak 2023-2025 Orta Vadeli Program hedefinde ihracatının 2022’nin tümünde 255 milyar dolar olacağı, 2023 ihracatın ise 265 milyar dolar tahmin edildi.

Son açıklanan verilerde İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023 yılı için öngörülen 500 milyar dolarlık hedefin 2022 yılında neredeyse yarısına ulaşılabilmesi ve 2023 yılı hedeflerinin geçen yıllarda düşürülmesi dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"SON 50 YILIN EN İYİ SEVİYESİNİ YAŞADIK"

Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor. 2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 büyüyerek 254,2 milyar lira oldu. Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Ey Gayri milliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.

"TÜRKİYE DİZİ İHRACATINDA İKİNCİ SIRADA"

Bugün Türkiye ABD'den sonra dizi ihracatında ikinci sıradadır. 750 milyon dolarlık dizi ve film ihracatını yakaladık. 1.5 milyarlık izleyiciye ulaşılmasını hedefliyoruz. Belgesel, film, dizi, animasyon gibi yapımların ihracatını kolaylaştıracak çalışmalara yöneleceğiz.

Bilişimin Yıldızları programını oluşturduk. Bilişim sektöründe 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Yükseköğretim ve özel öğretim kurumlarımızın markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi bu yıl inşallah 2 milyar dolara çıkaracağız.

"FUAR ALANI ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YANINDA OLACAK"

Ülkemizde 400'ün üzerinde fuar düzenleniyor. İstanbul'a yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. Büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. TİM'in de yönetiminde yer alacağı yeni bir yapılanma ile ülkemizin fuarcılık gücünü artırmakta kararlıyız. Fuar yeri nerede diye merak edenler olabilir. İnşallah havalimanının yanındaki merkezde, Atatürk Havalimanı'nın yanında olacak. İnşallah havalimanının yanındaki merkezde, Atatürk Havalimanı'nın yanında olacak.

İhracatımızı geliştirmek için gece demeden, gündüz demeden azim ile çalışıyoruz. Pek çok tarihi dönüm noktasının sembolü olan 20223'te Türkiye yüzyılı için milletimizden son defa bir destek istersek bu hissiyatla hareket ediyoruz.