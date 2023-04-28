Ensar Vakfı önüne 'Çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerden kurtaracağız' pankartı asıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bu sabah İstanbul’da birçok noktaya “TKP gelir, her şey değişir” sloganının yer aldığı pankartlar astı.

Pankartların asıldığı yerler arasında Galata Köprüsü, Haydarpaşa Garı, Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi, özelleştirilen Tüpraş, deprem sonrası skandallarıyla gündeme gelen Kızılay binası ve TÜSİAD gibi noktalar yer alıyor.

ENSAR VAKFI'NIN ÖNÜNE PANKART

Pankartların adreslerinden bir diğer ise çocuk istismarları ile gündeme gelen Ensar Vakfı oldu.

Vakfa bağlı öğrenci yurdunun önüne 'Çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerden kurtaracağız' pankartı asılırken; pankartta "TKP gelir, her şey değişir" ifadesi de yer aldı.

'KARARTTIĞINIZ HAYATLARIN HESABINI SORACAĞIZ'

TKP ayrıca geçtiğimiz ay iş yerinde yaşadığı mobbing sonucu yaşamına son veren Efe Demir’in çalıştığı Yapı Kredi Genel Müdürlüğü binasının önüne de bir pankart astı. "Efe Demir'in hesabını soracağız!" ifadelerinin yer aldığı pankartı TKP, "Açgözlülüğünüzle kararttığınız hayatların hesabını soracağız" diyerek sosyal medya hesaplarından yayınladı.