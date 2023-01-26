Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hedefi 15 gün içinde adayı açıklamak

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) eşbaşkanları, başkanları ve sözcülerinin Ankara’da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında ittifakın cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı, Altılı Masa ile müzakerelere ise kapıların kapatılmadığı duyuruldu.

SEÇİM KOORDİNASYONU KURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, HDP Genel Merkezi’nde yapılan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda Altılı Masa’nın HDP’ye ve Emek ve Özgürlük İttifakı’na olan mesafeli tutumu, ittifak bileşenlerince eleştirildi. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kendi rotasını çizmesi, kendi adayını çıkarması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı ve ortak aday belirleme yönünde çalışmalar başladı. Bu kapsamda ittifaktaki tüm partilerden temsilcilerin bulunacağı bir ‘Seçim Koordinasyonu’ kurulması kararlaştırıldı. İttifak Seçim Koordinasyonu hem aday belirleme sürecine hem de parlamento seçim aritmetiğine ilişkin çalışmalar yürüterek bir sonraki toplantıda ittifak eş genel başkan, genel başkan ve sözcülerini bilgilendirecek.

İTTİFAK ORTAK ADAY HAVUZU OLUŞTURACAK

Aday belirleme sürecinde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri ile de görüşmeler yapılacak. Ortak aday için isim önerileri de istenecek bu görüşmeler sonucunda bir ‘aday havuzu’ oluşturulacak. İttifak temsilcileri kendi isim önerileri ve toplumun farklı kesimlerinden gelecek önerileri bir havuzda toplayacak. Daha sonra bu isimler üzerinde yürütülecek müzakereler sonucu aday belirlenecek. Adayın 15 gün içinde açıklanması hedefleniyor.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE FARKLI SENARYOLAR MASADA

İttifak masasındaki bir diğer konu parlamento seçimlerine hangi yöntemle gidileceği oldu. Masada farklı senaryolar yer alırken daha önce vekil çıkarılan illerde vekil sayısını artırmak, HDP’nin güçlü olduğu kentlerde vekil sayısını artırmak ve daha önce vekil çıkarılmayan ama çıkarılma ihtimali olan illerde vekil çıkarmak üzerinde duruldu. Tüm temsilcilerin üzerinde hassasiyetle durduğu bu konuda yeni seçim yasasına göre ittifak için en avantajlı senaryoların ne olacağı, örnekler üzerinden tartışıldı. Partilerin seçim komisyonlarının yapacağı detaylı çalışmaların ve simülasyonların bir sonraki toplantının gündemine alınması kararlaştırıldı.

EN KÖTÜ SENARYODA BİLE SEÇMEN SEÇENEKSİZ KALMAYACAK

HDP’nin kapatılma ihtimali de toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. EMEP, TİP ve HDP, ittifakta seçim yeterliliği bulunan 3 parti. HDP bileşeni Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin durumu da Yüksek Seçim Kurulu’nun seçime girme yeterliliği olan partileri açıklamasıyla belli olacak. Bu açıklamanın yapılması mart ayını bulabilir. İttifak bileşenleri, en kötü senaryoda bile seçmeni seçeneksiz bırakmamaya ve Meclis’te en yüksek oranda temsiliyeti sağlayacak alternatiflere yoğunlaşacaklarını kaydediyor.

TOPLANTILAR SIKLAŞACAK

Yaklaşan seçim tarihini de dikkate alan ittifak bileşenleri, toplantıları sıklaştırma kararı alırken, eş genel başkanlar, genel başkanlar ve sözcüler düzeyindeki bir sonraki toplantının şubat başında yapılması kararlaştırıldı.