CHP'li Kaboğlu, kanun maddeleriyle anlattı: Seçimler, anayasa, yasa ve adaylık konusu

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Özden Kaboğlu, Birgün gazetesinde seçimlerle ilgili görüşlerini aktardı.

Kaboğlu, seçimlerle ilgili üç sorunun öne çıktığını belirtti ve o sorunları şöyle sıraladı:

-Yenileme nedeni,

-Uygulanacak yasa,

-3’üncü kez adaylık.

YENİLENME NEDENİ

Kaboğlu, "Hukuk devleti gereği seçimleri yenileme kararını haklı kılacak neden/ler olmalı" ifadelerini kullanarak " TBMM’ye ve Cumhurbaşkanı’na bu yetkiyi tanıyan madde 116 (Teklif md.12) gerekçesi, “sistem tıkanıklıklarının milli iradeye müracaatla çözümü”, yasama ve yürütme arasında “kriz oluşması halinde halkın hakemliğine başvurma” olanağını amaç olarak belirlemiştir. Bu çerçevede, seçimlerin 1 ay 4 gün öne alınmasını haklı kılacak hiçbir neden yok." dedi.

HANGİ YASA?

Seçimlerin hangi seçim yasasına göre yapılacağı konusunu da değerlendiren Kaboğlu "Seçim başlangıcı 6 Nisan öncesine denk gelen seçim takviminde, bu tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olan 7393 sayılı yasa değil, değişiklikten önceki yasal düzenleme uygulanacak." ifadelerini kullandı. Kaboğlu, ifadelerine dayanak olarak "Seçimlerde uygulanacak yasa ise, Anayasa madde 67/sonda öngörülen, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulanmaz.” kuralı gereği, seçim takviminin başladığı tarihe göre belirlenir." diyerek Anayasa'yı gösterdi.

3 ÜNCÜ KEZ ADAYLIK

Kaboğlu, tartışmalı adaylık konusuyla ilgili de şunları söyledi:

“Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” (md.104/2, 2007).

Görevdeki CB, -daha sonra hiç dokunulmayan- bu hüküm çerçevesinde 2014 ve 2018’de seçildi. (2017 Değ. Yürürlük md.18/b) “75,77,101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler…”. Bunun anlamı şu: md.101/2 gibi değişikliğe konu olmayan hükümler kesintiye uğramadı).

Bu nedenle, 3’üncü kez aday olabilmesi, TBMM kararına bağlı: “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” (md.116/3).

Kendisi de karar yetkisine sahip olduğu halde Meclis’i işaret etmesi, CB’nin adaylık koşulunun anayasal yolunu arayışı olarak, anlaşılır bir durumdur.

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