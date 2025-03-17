Ekrem İmamoğlu’ndan 23 Mart Çağrısı: Sandık Korkusu Yaşayanların Kabusu Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "23 Mart’ta yola çıkıyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

İmamoğlu, CHP’nin Atatürk’ün mirasına bağlı kalarak Türkiye’yi birleştiren güç olduğunu vurgularken, halkın sandık iradesiyle iktidara mesaj vereceğini belirtti.

CHP’nin halkın sesi olmaya devam edeceğini söyleyen İmamoğlu, 23 Mart’ta kurulacak sandıkların, "sandık korkusu yaşayanların kabusu" olacağını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Her zaman Atatürk’ün partisi olma sorumluluğuyla hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’yi birleştiren güç olduğunu gören, partimizin kime yapılırsa yapılsın her türlü baskı ve hukuksuzluğa karşı sergilediği onurlu ve cesurlu tavırdan kuvvet alan; icraatçı ve halkçı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin büyük başarısıyla umutlanan milyonlar Türkiye’yi ayağa kaldıracak yeni bir iktidar için vakit kaybetmeden yola çıkmamızı bekliyor. 23 Mart’ta işte o yola çıkıyoruz. Kurucumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine yürekten bağlı bir parti olarak ilk adımı üyelerimizin çizeceği yol haritasına uygun olarak atacağız. Üyeler partilerin, vatandaşlar ülkenin sahibidir. Onlar ne derse o olur. Milletimiz devletin efendisidir. Millet ne derse o olur.

'MİLLETİN HAKKI MİLLETİN OLACAK'

Cumhuriyet, herkes bu duyguyu, bu özgüveni hissetsin; yöneticiler vatandaş karşısında haklarını bilsinler diye kuruldu. 23 Mart’ta ülkenin dört bir yanında kuracağımız sandıklar, sandık korkusu yaşayanların kabusu olacak. 23 Mart’ta atacağınız her oy, bu ülkenin bütün yöneticilerine; seçenler, seçilmişlerden üstündür mesajı verecek, hadlerini bildirecek. Önce biz, Cumhuriyet Halk Partililer, bu bozuk düzeni değiştirme kararlılığımızı göstereceğiz. Sonra gerisi çığ gibi gelecek.

Bu pazar günü mutlaka sandığa gidelim ve iktidarı şöyle bir sallayalım. Oturdukları koltuğun sahibinin millet olduğunu yüzlerine vuralım. Kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak."

Kaynak: ANKA