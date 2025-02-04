Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız” açıklamasına “Yavaş'ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine koyarız" diyerek cevap verdi.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi Temel Atma Töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YAVAŞ 'NEYİ TARTIŞACAĞIZ' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararına ilişkin “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola” değerlendirmesini yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz - Resim : 1

'KONUŞUR, DOĞRU YOLU BULURUZ'

Mansur Yavaş’ın ön seçim değerlendirmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu’na “Mansur Yavaş ile görüş ayrılığı var mı?” sorusu soruldu.

Ekrem İmamoğlu ise “Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine koyarız” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz - Resim : 2

'2028 MESAJI ÜRKEKLİKTİR'

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 2028’i işaret etmesine ise “Partimizdeki yüksek kararlılıktan sonra seçim 2028 mesajı vermek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir” diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz - Resim : 3

'PARTİMİZİN EĞİLİMİ TARİHİ'

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: Partimizdeki yüksek kararlılıktan sonra seçim 2028 mesajı vermek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir. Partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir.

'O, BU, ŞU MESELESİNİN ÇOK ÖTESİNDE'

Demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine koyarız. Milletimizin umutsuzluğu bu ülkenin insan kaynaklarının kaybedilmesine neden olur.

Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz - Resim : 4

CHP'den Mansur Yavaş'ın Adaylık Çıkışına Yanıt: 'Bundan Doğal Bir Durum Olamaz'CHP'den Mansur Yavaş'ın Adaylık Çıkışına Yanıt: 'Bundan Doğal Bir Durum Olamaz'Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Seçim Açıklaması! 'Bugün Oylarımız Arzu Ettiğimiz…'Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Seçim Açıklaması! 'Bugün Oylarımız Arzu Ettiğimiz…'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Bakan Kurum, 'Ege Mesaj Veriyor' Dedi, Acil Hazırlık Çağrısı Yaptı 'Ege Mesaj Veriyor' Dedi, Acil Hazırlık Çağrısı Yaptı
Ege'nin En Büyük 5 Kentinde Deprem Seferberliği! Belediye Başkanları Acil Toplanıyor Ege'de Deprem Seferberliği! Belediye Başkanları Toplanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor
Tipi Ispanakla Karıştırılıyor, Yiyeni Hastanelik Ediyor: Zehri Sadece Kökünden Anlaşılıyor Tipi Ispanakla Karıştırılıyor, Yiyeni Hastanelik Ediyor: Zehri Sadece Kökünden Anlaşılıyor