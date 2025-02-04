Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın 'Ön Seçim' Açıklamasına Cevap: Konuşuruz En Doğru Yolu Buluruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi Temel Atma Töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YAVAŞ 'NEYİ TARTIŞACAĞIZ' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararına ilişkin “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola” değerlendirmesini yapmıştı.

'KONUŞUR, DOĞRU YOLU BULURUZ'

Mansur Yavaş’ın ön seçim değerlendirmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu’na “Mansur Yavaş ile görüş ayrılığı var mı?” sorusu soruldu.

Ekrem İmamoğlu ise “Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben o bu şu meselesinin çok ötesine koyarız” yanıtını verdi.

'2028 MESAJI ÜRKEKLİKTİR'

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 2028’i işaret etmesine ise “Partimizdeki yüksek kararlılıktan sonra seçim 2028 mesajı vermek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir” diyerek tepki gösterdi.

'PARTİMİZİN EĞİLİMİ TARİHİ'

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: Partimizdeki yüksek kararlılıktan sonra seçim 2028 mesajı vermek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir. Partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir.

'O, BU, ŞU MESELESİNİN ÇOK ÖTESİNDE'

Demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Mansur Yavaş’ın görüşü farklı olabilir, konuşuruz en doğru yolu buluruz. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine koyarız. Milletimizin umutsuzluğu bu ülkenin insan kaynaklarının kaybedilmesine neden olur.

Kaynak: ANKA