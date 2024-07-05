Düzenleme Yapılmazsa Kiracılar Yanacak: Bakan Tunç Topu Meclis'e Attı

Bakan Tunç, yüzde 25 kira zam sınırının kalmasıyla ilgili, "Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor" dedi. Tunç, ayrıca topu Meclis'e attı ve "Meclis'in takdirinde olan bir husus" ifadelerini kullandı.

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Düzenleme Yapılmazsa Kiracılar Yanacak: Bakan Tunç Topu Meclis'e Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira zammı ve Eylem Tok ile ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlu Timur Cihantimur hakkında konuştu.

Karabük’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Tok ve oğlu için, "İade taleplerimizi gönderdik, tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor, Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kira zammı ile ilgili de konuşan Tunç, enflasyonu işaret ederek topu Meclis’e attı ve şunları söyeldi:

"1 Temmuz itibarıyla kira düzenlemesi sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında uzatılmıştı. Meclis'in takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor"

NE OLMUŞTU?

Ev kiralarında yaşanan fahiş artış sonrası 2022’de yürürlüğe konulan yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz itibarıyla kalkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı kira vergisi zammı Eylem Tok
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