Abdullah Gül’ün Maaşına Zam Var, Ahmet Necdet Sezer’e Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın brüt maaşı yılın başında 140 bin liradan 183 bin liraya çıkarılmıştı. Bunun nedeni ise Erdoğan’ın maaşının her yıl bütçe ödenekleriyle yıllık olarak belirlenmesi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Erdoğan’ın yeni maaşı 2025 bütçesiyle yeniden arttırılırken bir önceki dönemin cumhurbaşkanlarının aylıkları, mevcut cumhurbaşkanının maaşının yüzde 40’ı oranında arttırılıyor.

Haberde Sezer ile Gül’ün maaşının bu sebeple sabit kalacağı belirtildi. 73 bin 200 lira olan emekli aylıklarında bir artış yaşanmayacak.

Daha önce başbakanlık da yaptığı için, cumhurbaşkanlığından daha yüksek olan emekli başbakan aylığını alıyor. Gül’ün halen 106 bin lira olan emekli aylığı, bu neden 126 bin 500 liraya yükseldi.

Ahmet Necdet Sezer’in aylığı üst düzey devlet yöneticilerinin tamamının altında bırakıldı.