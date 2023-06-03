Düğününe Erdoğan katılmıştı: Belçikalı eski vekil, Türkiye'de bakan oldu

Erdoğan'ın yeni açıkladığı kabinede Derya Yanık'ın yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı görevini Mahinur Özdemir Göktaş yürütecek.

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Düğününe Erdoğan katılmıştı: Belçikalı eski vekil, Türkiye'de bakan oldu

Daha önce Belçika'da milletvekilliği yapan Mahinur Özdemir Göktaş, Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

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MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Mahinur Özdemir Göktaş, 1982'de Belçika'da doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da master yaptı.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılık konularında çalışmalar sürdürdü.

24 Haziran 2009'da Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den milletvekili seçildi ve ülkenin ilk başörtülü milletvekili oldu. 2015'te Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etti.

12 Eylül 2019'da Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçi oldu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Mahinur Özdemir Göktaş, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra Felemenkçe, İngilizce ve Latince bilmektedir.

DÜĞÜNÜNE ERDOĞAN KATILMIŞTI

Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Temmuz 2010'da Rahmi Göktaş ile evlendi. Brukselde evlenen çift düğünü İstanbul'daki Hıdiv Kasrı'nda yaptı. Düğüne dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.

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