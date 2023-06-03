Erdoğan kabineyi açıkladı: İşte yeni bakanlar...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini Çankaya Köşkü'nde açıkladı.

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28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, bugün yemin ederek görevine başladı. 

Erdoğan, akşam saatlerinde Saray'da düzenlenen törende yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan, açıklamalarına "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 28 milyona yakın vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte 100 milyonların dualarını taşıdığımızın farkındayız. Bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da emanete sahip çıkacağız. 

28. Dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek eski bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri ile başladı. 

Erdoğan daha sonra kabineyi tek tek açıkladı. 

İşte yeni bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç 

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı: Mahinur Göktaş 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alpaslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya 

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır 

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı 

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu 

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin 

Erdoğan kabineyi açıkladı: İşte yeni bakanlar... - Resim : 1

SOYLU LİSTE DIŞI

Erdoğan, eski bakanlar kurulundan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yeni kabinesinde de görev verirken, yeni dönemde hükümette görev alıp almayacağı merak edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu liste dışı kaldı.

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SADECE İKİ BAKAN YARDIMCISI BAKAN YAPILDI 

Erdoğan açıkladığı listeye göre sadece iki ismi yardımcılığını yaptığı bakanlığa atandı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önceki dönem bakan yardımcısı olarak görev yapan isimler. 

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KABİNEDE 7 KARADENİZLİ 

Erdoğan'ın açıkladığı kabinenin 7'si üyesi Karadenizli. 

Karadenizli üyelerin isimleri şöyle: 

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç: Bartın

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Alpaslan Bayraktar: Trabzon

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak: Rize

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy: Sinop

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır: Giresun (İstanbul doğumlu)

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı: Kastamonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu: Trabzon

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Doğu'dan ise 5 bakan kabinede görev yapacak:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz: Bingöl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan: Mardin

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek: Batman

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler: Ardahan

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin : Erzurum

Kabinedeki üç ismin Konyalı olması da dikkat çeken satır aralarından:

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya: Konya

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca: Konya

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat: İstanbul doğumlu (Konya asıllı)

RESMİ GAZETE'DE YAYINLADI 

Erdoğan'ın açıkladı kabine listesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak; yürürlüğe girdi. 

Erdoğan kabineyi açıkladı: İşte yeni bakanlar... - Resim : 5

Erdoğan kabineyi açıkladı: İşte yeni bakanlar... - Resim : 6

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