Liste dışı kalan Soylu'dan veda mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Süleyman Soylu yerine eski Ankara Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

SOYLU'DAN VEDA

Kabine üyelerinin isimlerinin açıklanmasının ardından Soylu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Yerlikaya'ya başarılar dileyen Soylu şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun."