Doğru Parti, ATA İttifakı'ndan ayrıldı!

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kurulan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu açıklamasının ardından, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, ittifaktan ayrıldığını açıkladı.

Serdaroğlu, "Ülkemizi mevcut iki ittifaka mahkûm etmemek amacı ile üçüncü bir ittifakı kuracağımızı daha evvel kamuoyuna açıklamıştık. Kuracağımız ittifakın temel amacı Atatürk İlke ve Devrimlerini korumak, Anayasa’nın ilk 6 maddesinin değişmezliği esasında, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve laiklik konusunu kırmızı çizgimiz olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla Zafer Partisi ve Adalet Partisi ile milletvekili seçimi için ittifak kurma noktasında anlaşmaya varmıştık. Görüşmeler esnasında Cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda mutabakat oluşmamıştı. Doğru Parti olarak 3’üncü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan’ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz" dedi.

"ERDOĞAN'IN 3'ÜNCÜ KEZ ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Anayasamıza göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir" diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun ve tüm siyasi partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olması halinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etmeye çağırıyoruz. Anayasamız bireylere bu konuda YSK’ya itiraz hakkı tanımaktadır. Adaylığı halinde kişisel itiraz dilekçesinin örneğini yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

Kaynak: ANKA