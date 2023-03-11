Erdoğan'dan seçim çıkışı: Zafer çığlıklıları attıramayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesinde ve dünyada yıldızı parlayan Türkiye'nin ışığını söndürmek isteyenlere zafer çığlıklıları attıramayız. Her seçimde kazandığımızdan daha fazla gönül kazanacağız" açıklamasında bulundu

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Erdoğan'dan seçim çıkışı: Zafer çığlıklıları attıramayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi üzerine partisine seslenen Erdoğan, "Bölgesinde ve dünyada yıldızı parlayan Türkiye'nin ışığını söndürmek isteyenlere zafer çığlıklıları attıramayız. Her seçimde kazandığımızdan daha fazla gönül kazanacağız" dedi. Erdoğan devamında muhalefeti hedef aldı ve "Karşımızda bir ittifak yok, eski Türkiye'deki bir koalisyon var" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Ülkemizin içinden geçtiği dönem, 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. 14 Mayıs seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.

14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız. Ülkemizin içinden geçtiği dönem, 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır.

Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı.

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