Diyarbakır'da CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, dün evinde ölü bulundu.

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Diyarbakır'da CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.

Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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