Diyarbakır Valiliğinde 'Kimlik Numarası' Krizi: Tartışmalara Yol Açan Talep, STK'ları Geri Çekti

Göreve başladıktan sonra birçok STK ve meslek odası, yeni Diyarbakır Valisi Vali Zorluoğlu’nu ziyaret ederek iyi dileklerde bulundu. Ancak, valilikten gelen kimlik numarası talebi, bazı kuruluşların randevu taleplerini geri çekmesine neden oldu.

Bu durum, güvenlik endişelerini gündeme getirirken, bazı STK'lar, kimlik numaralarının istenmesini eleştirerek, bu uygulamanın gereksiz olduğunu savundu. Valilik, kimlik numaralarının talep edilme nedenini henüz açıklamadı.