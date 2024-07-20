Kızılay'dan Çok Konuşacak Özeleştiri: 'Hatalar da Olabilir, Ancak Görevimiz Beslenme'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat depremleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda, organizasyonun bazı eksiklikler ve hatalar yaşadığını kabul etti.

İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen TercihFest 2024 etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, "Böylesine büyük bir felakette elbette ki eksiklikler olacak. Hatalar da olabilir, hepimiz insanız. Hata yaptıysak kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin, "Kızılay'ın son depremde izlediği politika hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi yaptığı, kötü yaptığı şeyler nelerdir?" sorusu üzerine Yılmaz, "Türkiye Afet Müdahale Planı var, AFAD tarafından belirlenen ve herkesin uymak zorunda olduğu. Bu planda Kızılay'a verilen sorumluluk beslenme sorumluluğu. Beslenme küresinin ana sorumlusu olan Kızılay. Ama bir taraftan da 156 yıllık bir kurum. 156 yıldır da çadır kurmak, barınma, sağlık hizmeti vermek, sosyal yardımlar, hijyen paketinden kıyafete kadar dağıtmak gibi işlevlerin genetiğinde ve kurumsal altyapısında bulunduğu bir sivil toplum kuruluşu.

Şimdi bu sosyal medyada yaşanan infialin elbette ki bir sebebi var. Elbette ki bir kusur da var orada. Ama 'Türk Kızılay, depremin başından bu tarafa hangi politikayı izledi ve ne yapmaya devam ediyor?' diye sorarsan, Türk Kızılay depremin birinci günü ilk 30 dakikada sahaya inmiş ve hala orayı bırakmamış, hala destek vermeye devam eden Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu" ifadelerini kullandı.

BARINMA DEĞİL, BESLENME SORUMLUSU

Kızılay’ın depremin hemen ardından sahaya indiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin afet yönetimindeki başarısını vurguladı. Ayrıca, Türkiye ile Pakistan’ı kıyaslayarak, Türkiye’nin 100 bin ev teslim eden bir ülke olduğunu aktardı.

Depremde kendilerinin barınma sorumlusu değil beslenme sorumlusu olduklarını aktaran Yılmaz, "Bazen bir olayı bütünüyle değerlendirirken belli şeyleri ıskalayabiliyoruz. Yani bu kadar büyük bir felakette elbette ki eksiklikler olacak. Hatalar da olabilir, hepimiz insanız. Bize düşen nedir? Hata yaptıysak kabul edeceğiz. O hatanın bir daha yapılmaması için önlem alacağız" diye konuştu.