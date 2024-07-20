Özel'den Suruç Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler İçin Anma Mesajı: 'Unutmayacağız, Unutturmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in bombalı saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi için anma mesajı yayımladı. Özel, "Suruç katliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadesiyle katliamın anısını yaşatacaklarını vurguladı.

'UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

'9'uncu yıldönümünde 33 gencimizi göz göre göre kaybettiğimiz #SuruçKatliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız. 33 gencimizi anıyor, daha iyi ve daha eşit bir dünyada yaşama düşlerini gerçekleştirmek için çalışacağımıza söz veriyorum.'