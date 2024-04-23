Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 23 Nisan'da Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asıldı

Türk bayrağının kaldırılması ve İstiklal Marşı'nın okutulmaması iddialarıyla gündeme gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasına 23 Nisan'da Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 23 Nisan'da Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asıldı

DEM Parti’nin yerel seçimde yüksek oy oranı ile kazandığı Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialar gündeme oturmuştu.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iddialarla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurmuştu.

Bugün, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılması dikkat çekti.

Cega Medya’dan Ferit Aslan, belediye binasının fotoğrafını paylaştı.

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