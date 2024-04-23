Özel açıkladı: Erdoğan ile haftaya görüşmeyi planlıyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan ile haftaya görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

TBMM’nin açılışının 104. Yıldönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda özel bir oturum yapıldı.

Oturum sonrası açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihleri hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz" dedi.

'ANAYASA AYAKLAR ALTINDA'

Erdoğan'ın 'yeni anayasa' teklifi açıklamalarına da yanıt veren Özel, "Ancak anayasayla ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir. Her zaman liderler birbirleriyle konuşur. Sayın Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Ama anayasayı değiştirelim demesi için birisinin, değiştireceğiniz anayasayı ne yapacaksınız? Uymak için değiştireceksiniz. Geçen sefer değiştirdiğiniz anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak; 1. Derece Mahkemesi'ni Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek, Meclis'e 1. Derece Mahkemelerinden Anayasa Mahkemesi kararının hilafından buyruk yollamak ve onu uygulattırmak hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız. Elbette görüşmeler olur liderler arasında. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce mevcuduna uyun da onu görelim."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Irak dönüşü uçakta Özel ile muhtemel görüşmesi ve 'yeni anayasa' önerisi hakkında şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz."

Kaynak: Gerçek Gündem