AKP'den CHP'ye geçmişti: Yunusemre'de ihtiyaç fazlası 38 araç, meydanda sergilendi

CHP'li yeni belediye başkanı Semih Balaban'a bırakılan 1.2 milyar liralık borçla ve şatafatlı makam odası ile gündem olan Yunusemre Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası 48 kiralık aracı 100. Yıl Meydanı’nda sergiledi.

271 bin nüfusuyla Manisa'nın en kalabalık ilçesi olan Yunusemre’de yerel seçimde belediye başkanlığı CHP'ye geçti. Yeni başkan Semih Balaban, 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan AKP’li başkan Mehmet Çerçi'den 1.2 milyar lira borç devraldığını açıkladı. Yenilenen belediye binası ve şatafatlı makam odası gündem oldu. Bugünse bir başka gelişme yaşandı.

Yunusemre Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası 48 aracı 100. Yıl Meydanı’nda sergilendi. Kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, araçların bugün itibariyle teslim edileceğini duyurdu. Açıklamasına “Yunusemre Belediyesi olarak yapılan yanlışları belgeleri ile kamuoyu ile paylaşıyoruz” sözleriyle başlayan Balaban şu ifadelere yer verdi:

“Bizler yeni bir anlayışla şeffaf, kamudan yana, halkçı bir düşünceyle görev yapacağız. Bizden önceki anlayış tamamen israfa dayalı, kamunun kaynaklarını her konuda olumsuz bir şekilde kullanan, kişilere endeksli, kişisel çıkarların ön planda olduğu bir anlayışla bu belediye yönetilmiş. Bunları belgelere dayanarak süreç içerisinde tek tek açıklayacağız. Burada gördüğünüz belediyenin o kadar çok aracı varken gereksiz yere birçok araç kiralanmış. Bu anlayışla şuanda 48 araç tespit ettik. Bu araçlar olmadan da belediyenin filosu daha güçlü bir şekilde devam edebilir. Önemli olan anlayış ve planlamadır. 48 aracı iade ediyoruz. Bu araçlardan dolayı da çok büyük bir tasarruf yapacağız. Ama araç kiralama borcu 68 milyon gibi çok ciddi bir tutar. Bu anlayışı reddediyoruz. Bu anlayış ‘devletin malı deniz, yemeyen …’ anlayışıdır. Bizler kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü israfı, usulsüzlüğü, hukuksuzluğu, yolsuzluğu önleyerek bu belediyeyi bir yıl içerisinde daha güçlü bir şekilde halkçı belediye anlayışıyla yeniden inşa edeceğiz”

'BELEDİYE ZARARA UĞRATILMIŞTIR'

Çerçi yönetiminin anlayışından örnek veren Balaban, “Bir somut örnek vereyim. Belediyenin bin 721 metrekare yeri satılıyor. Kimi bilir kişi uzmanları metrekaresine 25 bin TL, kimisi 30 bin TL takdir ediyor. Ama bu alan metrekaresi 25 bin TL’den değil 8 bin 500 TL’den satılıyor. Bu fiyattan satılınca belediyenin kasasına 14 milyon 600 bin TL giriyor. Ama bilirkişilerin verdiği fiyattan satılsaydı belediyenin kasasına 43 milyon girecekti. Yaklaşık 30 milyonluk bir kamu zararı söz konusu. İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz. Diyorlar ya itibardan tasarruf olmaz ben de buradan sesleniyorum. En büyük itibar saygınlık, mütevazılık, halkla birlikte iç içe yaşamaktır. En büyük itibar halkın gönlünde olmaktır. Bizim itibar anlayışımız budur” dedi.

'GÜÇ ZEHİRLENMESİNE UĞRAMADAN ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ'

“Bundan böyle de şatafata, lükse ve hırslarımıza yenik düşmeden hiçbir şekilde güç zehirlenmesine uğramadan bu belediyeyi başkan yardımcılarımızla, meclis üyelerimizle, mahalle meclislerimizle, müdürlerimizle, çalışanlarımızla ortak akılla yöneteceğiz” diyen Belediye Başkanı Balaban açıklamasını şöyle bitirdi:

“En geç bir yıl içinde bu belediyeyi eskisinden çok daha güçlü ve çok daha nitelikli bir yapıya dönüştüreceğiz. Hiç kimse merak etmesin harika bir ekibimiz var. Tek amaçları da halka hizmet. Ama şunu da belirteyim ki Yunusemre’de yanlış bir yönetim anlayışı yanlış bir belediyecilik hakim sürmüş. Eser belediyeciliği diye diye halka yararı olmayan birçok iş yapılmış. Yararı olan işler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu araçları da bugün iade ediyoruz. Bu araçların dışında başka araçlar da var. Onları da araştırıyoruz. İhtiyaç olmadığını saptadığımız o araçları da şirkete iade edeceğiz”

Kaynak: ANKA