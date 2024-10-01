Dışişleri'nden İsrail'i Destekleyen Ülkelere Uyarı! Göç Dalgası Sizi de Etkileyecek!

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a da saldırılar düzenlemesini bir işgal girişimi takip etti. Lübnan'a yönelik kara operasyonu başlatıldı. Tel Aviv hükümetinin bu hamlesine tepki yağarken, Dışişleri Bakanlığı, da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

'DÜNYADA YENİ BİR GÖÇ DALGASI DOĞURUR'

Saldırının, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını da hedef aldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası hukukun gereğini yapması ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri alması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA