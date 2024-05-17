DEVA Partisi'nden CHP'ye toplu geçiş

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, genel başkan Özgür Özel'in "Baba evi" çağrısını hatırlatarak, İzmir'de üye sayısını 1 yıl içinde ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. Törene ayrıca CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.

ASLANOĞLU: "CHP’YE, BABA OCAĞINA ÇOK GÜÇLÜ KATILIMLAR GÖRÜYORUZ"

Törende konuşan il başkan Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Baba evi" çağrısını hatırlatarak İzmir’de üye sayısını 1 yıl içinde ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. Aslanoğlu, “Genel Başkanımız ‘burası baba evi’ diyor. Bazen günler geçince baba evinden büyüyenlerin kimisi ırakta kimisi yakında olabiliyor. Ama günü gelince yine baba evine geri dönüyor. Baba evine geri dönen tüm arkadaşlarımıza ‘Baba evine hoş geldiniz’ diyoruz. Özellikle yerel seçimlerden sonra CHP’ye, baba ocağına çok güçlü katılımlar görüyoruz. Her gün ilçelerimizde ve il binamızda partimiz büyüyerek katlanıyor. Bizler 1 yıl sonra üye sayımızı iki katına çıkarma hedefiyle yol alıyoruz. Önceki dönemlerde başka partilerde ülkesi için mücadele etmiş tüm arkadaşlarımızı CHP’nin saflarına davet ediyoruz. Hep birlikte daha güçlü olmaya, iktidara yürümeye davet ediyoruz” dedi.

İLGAZİ: "ÖZEL’İN GENEL BAŞKANLIĞI ALDIĞI GÜN KADAR HEYECANLIYIM"

CHP Konak İlçe Başkanı İlgazi ise “Bugün CHP Konak için çok önemli bir gün. Çok önemli bir katılım olacak. Büyük bir güç hatta mihenk diyeceğimiz bir aile bugün ailemize katılım sağlıyor. Ali Rıza başkanımızla biz seçim sürecinde hep omuz omuza çalıştık. Bu örgüte büyük bir güç katacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

MUTLU: "MEYVELERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Konak Belediye Başkanı Mutlu da “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz, bireysel ve toplumsal özgürlükler için yan yana yürüdüğümüz arkadaşlarımızla aynı partide buluşmak çok heyecan verici. Bundan sonraki çalışmaları aynı parti altında yürütmemizin güzelliğinin önümüzdeki dönemde meyvelerini birlikte alacağımızı bildiğimiz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA