DEVA Partili Sadullah Kısacık’tan Memur Alımında 35 Yaş Sınırına Tepki: 'Eşitlik İlkesine Aykırı'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kamuya memur alımlarında 35 yaş sınırı ve TRT’ye yönelik düzenlemeleri içeren torba kanun görüşmelerine katıldı. Kısacık, 35 yaş sınırının kamuya liyakatli ve tecrübeli personel alımının önüne engel oluşturduğunu belirterek ‘35 yaş sınırı uygulaması, anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırıdır’ diye tepki gösterdi.

'EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI'

Kısacık’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

35 yaş sınırı kamuya liyakatli ve tecrübeli personel alımlarının önündeki en büyük engellerden birisi. Bu uygulama anayasamızın 10’ncu maddesi uyarınca eşitlik ilkesine de aykırıdır. Ayrıca geride bıraktığımız yıllarda pandemi ve sınav iptalleri gibi sebeplerle geciken veya ertelenen sınav ve atama takvimlerinden dolayı atama kriterince yeterli puanı alsa da memur alımları sürecinde 35 yaş sınırı uygulamasından dolayı atama hakkını kaybeden vatandaşlarımızın mağduriyeti de söz konusu.

'KAMUNUN MAKAMLARI AÇIK OLMALI'

Özel sektörde yetişen, kamunun da ilgili olduğu alanlarda yıllarca çalışmış, sahayı öğrenmiş, tecrübe edinmiş, deneyim sağlamış, liyakat kazanmış kamu kurumlarımızda çalışabilecek binlerce vatandaşımız var. Ancak hiçbirisi kamuda atanmayı ve memur olmayı hayal bile edemiyor. Çünkü 35 yaş sınırı uygulamasıyla bu hakkı ellerinden alınmış. Bu vatandaşlarımızın kendi alanında kamuya açık işlerde çalışmasının devlet yönetimi açısından çok faydalı olacağı ortada iken uygulama nedeniyle 36 yaşındaki vatandaşa, sen yaşlısın mı diyeceğiz? Sen uzmanlık yapamazsın. Sen memur olamazsın mı diyeceğiz? Bu uygulama gençlerimize, kamuda çalışmak için umut bekleyen vatandaşlarımıza bir hakarettir. ‘Ben devletime, milletime bilgimle ve birikimimle hizmet etmek istiyorum’ diyen tüm gençlerimize kamunun makamları açık olmalı” sözleriyle kamuya alımlarda 35 yaş sınırının kaldırılmasını, adalet ve liyakat esaslarınca yeni bir kanun düzenlenmesi yapılmasının gerektiğini söyledi.

TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Görüşmeler sırasında Kısacık, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına 35 yaş sınırı uygulamasının, anayasaya aykırı olmasıyla liyakatli, nitelikli ve tecrübeli vatandaşların kamuda istihdamına engel olduğu gerekçeli madde değişikliği teklifi verdi. 35 yaş sınırının kaldırılması yönünde kanunda değişiklik yapılmasını içeren Kısacık’ın değişiklik teklifi, AK Parti ve MHP’li komisyon üyelerinin oyları ile reddedildi.