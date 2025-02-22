DEVA Partili Karal'dan AKP'ye 'Rövanşizm' Tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, partisinin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek ilçe teşkilatlarıyla görüştü. Karal, orada verdiği mesajda parti olarak halkın sesi olmak ve adaletli bir yönetim inşa etmek gayretinde olduklarını vurguladı.

'HALKI FAKİRLEŞTİRİYORLAR'

İktidarın yalnızca başarısızlığını saklayabilmek için vatandaşa yük bindirdiğini belirten DEVA Partili vekil, "Orta Doğu'da klasik olan bu durum daha önce birçok ülkede uygulandı ama hepsi iflas etti. Ülkenin kapılarını dünyaya kapatıp az bir parayla beraber insanlara şükretmeyi, kanaat etmeyi öğretiyorlar. Böyle böyle ülke küçülürken halkı fakirleştiriyorlar. Şu anda ne yazık ki Türkiye de yavaş yavaş buraya gidiyor" dedi.

'AK PARTİ UMUTLARI KÖRELTTİ'

Karal, AKP'nin rövanşist bir yaklaşımla hareket ettiğini savunarak şöyle konuştu:

"Benim de kurucusu olduğum Ak Parti, daha çok adalet, daha çok insan hakları, daha çok özgürlükler, kendisine daha önce yapılan haksızlıklara adaletle davranma şiarıyla kurulmuştu. Ancak geldiği nokta itibariyle bir umudu körelten parti oldu. Şimdi bakıyoruz konuşmak yasak, düşünmek yasak, duygularını ifade etmek yasak. Bu, ülkeyi hüsrana götürür, perişan eder. Böyle bir ülke üstü açık cezaevine dönüşür. Böyle bir ülkeden insanlar kaçar gider."

Kaynak: Haber Merkezi