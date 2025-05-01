DEVA Partili Ekmen'den '1 Mayıs' Mesajı: 'Bayram İfadesi Kullanılamaz...'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de milyonlarca çalışanın ekonomik zorluklar ve güvencesizlikle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ekmen, gelirlerin enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekerek, “Bugün ülkemizde çalışan kesimlerin büyük bir kısmı ay sonunu getiremez hale gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

'MİLYONLAR HER GEÇEN GÜN YOKSULLAŞIYOR'

Ekmen, resmi enflasyon verilerinin bile yaşanan ekonomik gerçekliği gizleyemediğini belirterek, “Asgari ücret daha yılın ortasında açlık sınırının altına düşüyor. Kamuda çalışanlar, öğretmenler, hemşireler, mühendisler; özel sektörde emeğiyle geçinen milyonlar her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Çalışanın en temel hakkı olan yaşam güvencesi ortadan kalkmış durumda. Bu tabloyu normalleştiremeyiz” sözleriyle mevcut duruma tepki gösterdi.

İş güvencesi ve sosyal korumanın giderek zayıfladığına da değinen Ekmen, taşeron çalışmanın sürdüğünü, kayıt dışılığın arttığını, işsizlik fonunun işçiden çok farklı alanlara yönlendirildiğini ve gençlerin mezuniyet sonrası bile iş bulmakta zorlandığını belirtti.

“1 Mayıs yalnızca bir takvim günü değil; alın terinin ve adalet talebinin haykırıldığı bir gündür. Bugün asgari ücretin bile altında çalışan yüz binlerce insan varken, genç işsizlik yüzde 30’ları geçmişken, temel gıda ürünlerine erişim kısıtlanmışken bayram ifadesi kullanılamaz” diyen Ekmen, insanca yaşam ve adil çalışma koşullarına yönelik kapsamlı bir politika çağrısı yaptı. Açıklamasının sonunda ise “Şunu net bir biçimde söylüyoruz: İnsanca yaşam, adil ücret ve güvenceli çalışma herkesin hakkıdır. İşçinin alın terini seçim dönemlerinde hatırlayıp sonrasında görmezden gelen zihniyete karşıyız. Bu ülkenin her bir emekçisi refahın ortağı olmalıdır” diyerek hem çalışanlara hem iktidara seslendi.