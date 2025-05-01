Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Telef' Yanıtı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek." sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu söz Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir." dedi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Telef' Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında söylediği, "Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek." sözlerine, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın! Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.

Aziz Milletim! Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir. Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun: Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz “heybenden” çıkarmadığın başka ne kaldı?

Aziz Milletim; Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, Telef olan demokrasi ve hukuktur, Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru , çiftçinin, gencin hayatıdır, Telef olan “milletin hizmetkarı” diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır, Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır. Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, “telef etmediği” ne kaldı? Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan AKP CHP AK Parti Ekrem İmamoğlu
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