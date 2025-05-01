DEVA Partili Kısacık'tan İktidara 'Nüfus Politikası' Tepkisi: '23 Yıldır Neden Önlem Almadınız?'

DEVA Partili Sadullah Kısacık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısına tepki göstererek, “23 yıldır neden önlem almadınız?” diye sordu; iktidarın geç kaldığını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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DEVA Partili Kısacık'tan İktidara 'Nüfus Politikası' Tepkisi: '23 Yıldır Neden Önlem Almadınız?'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı nüfus uyarılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin nüfus artış hızının gerilediği ve acil önlemler alınması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Kısacık, iktidarın uzun süredir bu konuda herhangi bir politika üretmediğini söyledi. Kısacık, “23 yıldır neden önlem almadınız?” ifadeleriyle iktidarı eleştirdi.

'BAKANLIK NEREDEYDİ?'

Kısacık, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızının 2023 itibarıyla 1,51’e gerilediğini ve Türkiye’nin nüfus yenileme eşiği olan 2,10’un altına düştüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanının açıklamasının, yıllardır göz ardı edilen bir gerçeğin ancak bugün fark edildiğini ortaya koyduğunu belirten Kısacık, “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin nüfus artış hızında kritik bir kavşağa geldiğini söyledi. 23 yıldır Türkiye’yi AK Parti yönetiyor. Bu süre boyunca doğurganlık hızı sistematik olarak düşerken hiçbir önlem alınmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu süreçte neredeydi?” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik ve sosyal koşullarının çocuk sahibi olmayı caydırıcı hale getirdiğine dikkat çeken Kısacık, “Şu anda maalesef yaşam maliyetinin zor olduğu bir ülkeyiz. Hayat pahalılığı nedeniyle çocuk sahibi olmak ayrı dert, büyütmek ayrı dert, okutmak ayrı bir dert. Her tarafını çetelerin sardığı, uyuşturucu bataklığına dönüşmüş bir ortamda temiz çocuk yetiştirmek ayrı bir dert. Adalete, hukuka, ekonomiye güvenin azaldığı, gelecek kaygısının yükseldiği, ekonomik istikrarın belirsiz olduğu, birçok insanın sosyal çatışma içerisinde olduğu bir ülkede hiçbir aile çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek istemez” dedi. Gençlerin yurtdışına göç ederek aile kurduğuna da işaret eden Kısacık, “En iyi okullarda yetiştirdiğimiz gençlerimizi bu ülkede tutamıyoruz. Sadece doğum hızını artırmak değil, gençlerimize umut vermek de gerekir” diyerek iktidarı, güven ortamı inşa etmeye ve kalıcı nüfus politikaları geliştirmeye davet etti.

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DEVA Partisi Nüfus
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