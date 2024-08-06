Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Cibilliyeti Bozuk' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de yas ilan edilmesini eleştirenlere 'cibilliyeti bozuk' dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki geldi.

Son Güncelleme:
Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Cibilliyeti Bozuk' Tepkisi

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'da İsrail tarafından öldürülmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, bir günlük yas ilan edilmesini eleştirenlere yönelik 'cibilliyeti bozuk' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"İsmail Haniye'yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit bir dava adamı olduğunu çok iyi bilir. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıdır. Merhum Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine geniş bir heyetle iştirak etmenin yanı sıra ülkemizde bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda, bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Yani sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık, adımlarımızı da buna göre atıyoruz."

DERVİŞOĞLU'NDAN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. X hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, "Seviye ve seciyesi kendisine kefil olmayan kişiler, başkalarının cibilliyetlerini tartışma konusu yapamazlar! Şayet yaparlarsa, kendi cibilliyetleri tartışılır!.." diye yazdı.

Etiketler
Müsavat Dervişoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Selvi: İmamoğlu Koltuğunu Kime Bırakacak? İmamoğlu'nun Veliahtı Kim?
Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor
Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza
Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor! Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!