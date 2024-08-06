Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Türkiye Gençlik Partisi'nin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle hukuki varlığına son verildi.

Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi

AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye Gençlik Partisi'nin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti istemi üzerine alındı.

Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi - Resim : 1

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte TGP'nin Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Türk Medeni Kanunu'nun maddeleri gereğince dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine, partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

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Kaynak: ANKA

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Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi (AYM)
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Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi Bir Partinin Hukuki Varlığı Sona Erdi