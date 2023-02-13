Deprem bölgesindeki kahkaha fotoğrafları ile tepki çeken Bakan Nebati kendini böyle savundu

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma yol açarken; iktidarın geç ve yetersiz müdahaleleri tüm ülkede büyük tepki topladı.

Bugün ise AKP'li kimi isimlerin deprem bölgesinde kahkaha atarken çekilen fotoğrafları dolaşıma girdi.

Fotoğraflarda AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha attı.

NEBATİ'DEN SAVUNMA

Gelen tepkilerin ardından Nureddin Nebati'nin söz konusu fotoğraflara ilişkin açıklama yaptı.

Nebati kendisini şu ifadelerle savundu: "Depremin ilk anından bu yana, milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğumuz apaçık ortadayken, birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir.

Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum."