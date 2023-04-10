Denizli'de tüm partilerin milletvekili adayları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı adaylarının ardından Denizli'de AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 28'inci dönem milletvekili adayları belli oldu.

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Denizli'de tüm partilerin milletvekili adayları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı adaylarının ardından 28'inci dönem milletvekili seçimi için aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

Denizli'den meclise giren AKP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti aday listesi açıklandı.

AKP listesi şöyle;

- Cahit Özkan,

- Şahin Tin,

- Nilgün Ök,

- Ekrem Başer,

- Osman Yüceliş,

- Birtan Şahan,

- Feride Kabadayılar.

Denizli milletvekili adayları CHP listesi;

- Gülizar Biçer Karaca,

- Şeref Arpacı,

- Sema Silkin Ün,

- Adil Demir,

- Sedat Demirci,

- İlhan Özcan,

- Ayşe Hazer.

Denizli milletvekili adayları MHP listesi ise şöyle;

- Ferudun Ünal,

- Yusuf Garip,

- Ebru Leman Kalkan,

- Emre Erdoğan,

- Mehmet Altıntaş,

- Raşit Özdemir,

- Hüseyin Yüklet.

Denizli milletvekili adayları İYİ Parti’de açıklanan liste;

- Yasin Öztürk,

- İbrahim Şenel,

- Kadir Tatık,

- Şebnem Babalım Yağcı,

- Uğur Çizmecioğlu,

- Veysel Karaçor,

- Nazlı Yaşatürk.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Seçim 2023 AKP MHP CHP İYİ Parti
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