Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 76 yaşında işçi emeklisi bir baba ile 40 yaşındaki kızının 7.5 metrekarelik evde sürdürdüğü yaşam mücadelesini köşesine taşıdı.

İlk olarak meslektaşı İpek Özbey tarafından gündeme getirilen bu hikayenin kendisini çok sarstığını dile getiren gazeteci, akabinde cumhuriyetin 100. yılına ilişkin olarak İletişim Başkanlığı tarafından "100 yılda yapılanı 20 yıla sığdırdık" sloganıyla çizdiği fotoğrafa değindi.

Zeyrek bu noktada eğitimden ekonomiye birçok konuda eleştiriler yöneltti; devamında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 100. yaşında, bir yanda (7,5 metrekarelik bir evde kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veren emekli vatandaş gibi) yoksul milyonlar var. Diğer yanda zenginlik ve şatafat içinde yaşayan mutlu müreffeh bir azınlık.

100 yılda, İletişim Başkanlığı'nın '100 yılın işini 20 yıla sığdırdık' sloganını doğrulayacak tek alan var. O da 'derin yoksulluk.' İktidar gerçekten 100 yılın yoksulluğunu 20 yıla sığdırmaya başardı. Kendilerini tebrik ediyorum."

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Deniz Zeyrek'in bu yazıyı kaleme almasına yol açan haberinde Özbey, ailenin yaşadıklarını şöyle anlatıyordu:

(...) 4 metrekare bir oda, 3.5 metrekare de banyo ve mutfağın toplamı… Toplamda 7.5 metrekarelik bir ev burası. İki çekyat var, birinin üstündeki örtü eprimiş, oturunca bir tarafı kalkıyor, bazası kırılmış… Diğeri biraz daha sağlam…

Yanında iki yorgan… İki yastık açıkta duruyor… Komşular bir masa vermiş, üstündeki örtüyle biraz olsun kapatmışlar eskiliğini… Tuvalet, mutfak aynı yerde…

Buzdolabında birkaç tavuk parçası, biraz peynir ve yoğurt. Her şey dokunuyor babaya. Göbeğini açıp gösteriyor, kabarmış, ne yese dokunuyor, alerjisi var, tavuk haşlaması ve bazı sebzeler iyi geliyor. Emekli maaşı, 1500 lira ev kirasıyla, işte eve giren birkaç parça erzağa gidiyor.

Kızı 'Ne bulursam onu yiyorum' diyor, bazen ekmek, bazen peynir. Çoğunlukla aç yatıyorlar, çayı ekmeğe banıp yiyorlar bazen de… Geçenlerde caminin bahçesinde arkadaşları kokoreç yiyormuş, ona da sormuşlar 'Yer misin' diye…

'Nasıl yiyeyim' diyor. Arkadaşlarına söylememiş, utanmış, 'Yok ben simit yiyeceğim' deyivermiş. E nasıl yesin, kokoreç 75 lira, simit 10 lira… Bunları anlatırken gözünden yaş eksik olmuyor ama diyor 'Buna da şükür, buna da şükür' (...)"

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