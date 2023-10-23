CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler geri dönebilecek

CHP’de kurultay öncesi son kez toplanacak Parti Meclisi'nde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle ihraç edilen parti üyelerinin affı gündeme alındı.

Son Güncelleme:
CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler geri dönebilecek

CHP’de büyük kurultay öncesi son kez yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının gündem maddeleri belli oldu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, onlardan biri de partiden ihraç edilenlerin affı oldu.

Habere göre, PM üyelerine iletilen gündem metninde 100’üncü yıl affına ilişkin, “Partimizin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınmasının görüşülmesi” maddesi yer aldı.

CHP’den ihraç edilenler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan ve Öztürk Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca 38. Olağan Kurultay için hazırlanan MYK Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlanacak.

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na teşekkür telefonu: Yüz yüze de görüşecekler Bahçeli'den Davutoğlu'na teşekkür telefonu: Yüz yüze de görüşecekler
Erdoğan Özel Sergisi, ışık gösterisi... İletişim Başkanlığından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri! İletişim Başkanlığından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri!
İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti MasterChef'te elenen isim belli oldu
Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi
Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında dikkat çeken karar: Adli Tıp'a sevk edildiler Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında dikkat çeken karar
CHP’de 100. yıl affı: İki suç hariç ihraç edilenler geri dönebilecek CHP’de 100. yıl affı: İhraç edilenler geri dönebilecek