Demirtaş'tan 'tek milletvekili listesi' çağrısı

Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime tek milletvekili listesiyle girmesi için çağrı yaptı.

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Demirtaş'tan 'tek milletvekili listesi' çağrısı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’na seçimlere tek liste ile girme çağrısı yaptı.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Demirtaş, ittifakın seçime mevcut ‘durumun kritikliğini’ gözeterek tek milletvekili listesiyle girme kararı alması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Emek ve Özgürlük İttifakı hangi parti ismiyle seçime girerse girsin, umarım durumun kritikliğini gözeterek tek milletvekili listesiyle girme kararı alır."

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HDP Selahattin Demirtaş
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