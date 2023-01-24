Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını görüşecek

HDP, TİP, EMEP, EHP, TÖP ve SMF’den oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün gerçekleştireceği zirveyle cumhurbaşkanı adayını görüşecek. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak’ın öne çıktığı adaylık konusunda daha sonraki adım “Altılı Masa’yı beklemek” olacak.

AKP ve MHP ittifakının seçim tarihi olarak prensipte 14 Mayıs’ı belirlemesinin ardından muhalefet kurmayları da bir araya gelerek süreci tartışıyor. Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı temsilcileri, yaklaşan seçim sürecinde ittifakın alacağı pozisyonu görüşecek. Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, cumhurbaşkanı adayı konusunda “kadın aday” fikrine daha yakın olan ittifak, 30 Ekim 2016’da tutuklanan Gülten Kışanak ismini düşünüyor. Siyasi yasağının olmaması, Kışanak'ın öne çıkmasının nedenleri arasında yer aldı. Kışanak'ın kadın ve siyaset mücadelesinin sembolleri arasında yer almasının, özellikle HDP'yi bu karara yönelttiği bildirildi. Tabanda da Kışanak isminin dile getirildiği ifade edildi.

ALTILI MASA'NIN ADAYI BEKLENECEK

Seçmenlerine dönük ankette kendi adayı ile seçimlere katılması yönünde talebin öne çıktığını tespit eden HDP kurmayları, bu kapsamda ittifakın kendi adayını kesin olarak çıkarması ve resmi sürecin başlaması görüşünde. Tüm tarafların adayını belirlemesini bekleyecek olan HDP yönetimi, daha sonra Altılı Masa’nın adım atmasını ve kendileri ile görüşmesini bekleyecek. Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kendileri ile diyaloğa geçmesi durumunda, Emek ve Özgürlük İttifakı adayı, seçimlerden çekilmeyi tartışacak. Ancak böyle bir durumun yaşanmaması durumunda ittifak, seçimlere kendi adayıyla girecek.

DEMİRTAŞ'TAN ÇAĞRI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, daha önce dile getirdiği ortak aday çağrısını yineledi. Demirtaş, Twitter hesabından şunları yazdı: “Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı. Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda! Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız.”