Demirtaş'tan seçim mesajı: 'İlk turda bitirelim'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin "İlk turda bitirelim" açıklamasında bulundu.

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Demirtaş'tan seçim mesajı: 'İlk turda bitirelim'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

"SALDIRANLARA BAKMAYIN"

"İlk kez böyle yan yana geldik, el ele verdik, demokrasimizi hep birlikte kurmak için sandığa gidiyoruz" diyen Demirtaş, "Bu birlikteliğe saldıranlara bakmayın. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının zaferi, bu birliktedir" ifadelerini kullandı. 

İLK TUR MESAJI

Demirtaş paylaşımını "İlk turda bitirin bu işi" diyerek tamamladı.

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seçim 2023 Selahattin Demirtaş
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