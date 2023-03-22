Demirtaş: Seçmenimiz mecburiyetin farkında, Yeşil Sol Partiyi sahipleneceklerdir

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halk TV'de Sözüm Var programında Şirin Payzın'ın sorularına yanıt gönderdi.

Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı adaylığı için isim zikretmemesine ilişkin olarak "Emek Özgürlük İttifakı aday çıkarmama kararıyla bir adım atmış oldu ama Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyeceğini açıklamadı. Gelişmelere göre belki böyle bir karar da alırlar ama şimdilik isim belirtmemeyi tercih ettiler, buna saygı duymak lazım. Ben de bu kararı doğru buluyorum" dedi.

"SEÇİMLERE MÜDAHALE ANLAMINA GELEBİLECEK KARARLAR ALIYORLAR"

HDP'nin kapatılması davasını da değerlendiren Demirtaş, "Anayasa Mahkemesinin ne yapacağını öngörmek mümkün değil çünkü hukuka göre hareket etmiyorlar. Siyasi sürece, seçimlere açık müdahale anlamına gelebilecek kararlar alıyorlar. Anayasa Mahkemesi açısından gerçekten hazin bir durumdur, trajedidir" diye kaydetti.

HDP'nin Yeşil ve Sol Parti ile seçime girmesine ilişkin soruya ise Demirtaş şu yanıtı verdi:

"Anayasa’yı korumakla görevli en üst yargı organı, Anayasa’nın çiğnenmesine alet oluyor, bunu kabul etmek mümkün değil. Elbette Yeşil Sol Partiyle seçime girileceği için belli zorluklar olacaktır fakat bunlar kısa sürede aşılır. Seçmenimiz mecburiyetin farkında. Durumu kavrıyorlar ve Yeşil Sol Partiyi sahipleneceklerdir. Tek bir oyumuzun ziyan olacağını düşünmüyorum."

"AKP VE ERDOĞAN'IN KÜRTLER TARAFINDAN KONUSU KAPANDI"

Hükümetin, Hüda-Par ile anlaşma yapmasını da değerlendiren Demirtaş, "HÜDAPAR mevzusu, bizim için değerlendirmeye bile değmez. İsteyen istediği ile ittifak yapar, bizi ilgilendirmez. Tabanımızı da Kürt seçmeni de zerre kadar etkilemez. Halk kimin ne olduğunu acı deneyimleriyle iyi biliyor, gerisi boş ve gereksiz tartışmalardır" dedi.

Demirtaş, AKP ve Erdoğan'ın Kürtler tarafından kapanmış bir konu olduğunu söyleyerek "Erdoğan'ın ne şapkası var ne de Kürt seçmen için şapkadan çıkaracağı bir sürpriz. Şurada seçime 50 gün kaldı artık, son 7-8 yıldır Erdoğan'ın Kürtlere yaşattığını unutturacak ne yapılabilir ki? Mesela biz seçilmişler, 7 yıla yakındır Erdoğan'ın talimatıyla bir hücrede suçsuz yere tutuluyoruz, halk kendi iradesine her yerde yapılan bu hakareti ve tüm saldırıları önümüzdeki 50 günde unutacak mı? Mümkün mü bu? AKP ve Erdoğan Kürtler açısından kesin olarak kapanmış kara bir sayfadır" diye kaydetti.