İlk günde topladığı imza sayısı belli olan Muharrem İnce'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ilk günde topladığı 28 bin imzanın ardından teşekkür etti, yurttaşları imza vermeye çağırdı.

İlk günde topladığı imza sayısı belli olan Muharrem İnce'den açıklama

İlk günde 28.235 imza topladığı açıklanan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Hep birlikte başaracağız." mesajını paylaştı. 

Twitter hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanı adaylığı için bugün 28.235 imza topladık. İmza veren yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yurttaşlarımızı 27 Mart'a kadar sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurullarına giderek imza vermeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız."

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları açıklandı. Muharrem İnce 28 bin 235, Fatih Erbakan 27 bin 910 imza alırken Sinan Oğan ise 15 bin 573 imzada kaldı. 2018 seçimlerinde ilk gününde Meral Akşener 117 bin 702, Temel Karamollaoğlu 36 bin 745 imza toplamıştı.

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